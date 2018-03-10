Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
Эрдоган назвал закон несоответствующим правовым нормам ЕС. Он напомнил о недавних примерах исламофобии, а также о предубеждениях против мусульман на Западе и подчеркнул необходимость "остановить эти предрассудки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".