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    ислам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент США Барак Обама
    Последняя официальная речь Обамы была посвящена борьбе с терроризмом
    17:01 07.12.2016
    250Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Обама предупредил, что нельзя добиться победы над терроризмом, как это, например, в войне между странами, так что США придется все время быть настороже.
    Празднование Курбан-байрама в Киеве в соборной мечети Ар-Рахма. Архивное фото
    Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам
    01:14 12.09.2016
    212
    Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
    Мигранты на греко-македонской границе
    Эксперт о том, когда и чем закончится наступление ислама на Европу
    17:00 28.03.2016
    1486Стрельба в немецком кинотеатре
    Взрывы, произошедшие в Брюсселе, поставили ряд острых вопросов, от правильного ответа на которые зависит ни много ни мало, а судьба европейского континента.
    Акции против исламизации Европы в европейских странах
    Акции "против исламизации Европы" в европейских странах 
    05:56 07.02.2016
    257Мигранты штурмуют ЕС
    В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
    В Бирмингеме нашли самый древний в мире Коран
    В Бирмингеме нашли самый древний в мире Коран 
    21:36 22.07.2015
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    В библиотеке Университета Бирмингема обнаружены фрагменты старейшего рукописного Корана. Текст нанесен на овечью, либо козлиную шкуру.
    В Великобритании прошла первая акция антиисламского движения ПЕГИДА
    В Великобритании прошла первая акция антиисламского движения ПЕГИДА 
    21:01 01.03.2015
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    В демонстрации ПЕГИДА приняли участие около 400 человек. Полицией были приняты меры, чтобы не допустить столкновений манифестантов.
    Тайип Эрдоган
    Президент Турции раскритиковал австрийский "Закон об исламе"
    23:12 28.02.2015
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    Эрдоган назвал закон несоответствующим правовым нормам ЕС. Он напомнил о недавних примерах исламофобии, а также о предубеждениях против мусульман на Западе и подчеркнул необходимость "остановить эти предрассудки".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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