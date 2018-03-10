По сведениям политолога Руслана Бортника, обыски в Исламском культурном центре Киева обусловлены борьбой СБУ с исламским терроризмом под давлением западных партнеров, либо же борьбой с "неправильными мусульманами".
Около тысячи человек собралось в Киеве отметить главный мусульманский праздник Курбан-байрам в "Исламском культурном центре". Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По сведениям политолога Руслана Бортника, обыски в Исламском культурном центре Киева обусловлены борьбой СБУ с исламским терроризмом под давлением западных партнеров, либо же борьбой с "неправильными мусульманами".