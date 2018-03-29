Кадры из сюрреалистических фильмов: железнодорожная авария в Черноморске

В Черноморске на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов маневровый локомотив и вагоны, груженые зерном, сообщил на своей странице в Facebook сообщил директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Вчера на Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов", — написал он.

На фото, опубликованных Рязанцевым, видно, что тепловоз рухнул с высоты нескольких метров, несколько вагонов перевернулись, зерно высыпалось на землю.

Ранее в Тернопольской области вагоны поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.