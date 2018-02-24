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    Разграбленный особняк Пшонки стоит в руинах

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (197)

    (обновлено: )88304
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Разграбленный особняк Виктора Пшонки
    Фото 1+1

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    Разграбленный особняк Виктора Пшонки

    Особняк, ранее принадлежавший бывшему генеральному прокурору Виктору Пшонке, за время его отсутствия в Украине полностью разграблен и стоит в руинах.

    Журналисты ТСН показали нынешнее состояние дома, который находится в Гореничах и ранее поражал богатыми интерьерами, роскошной мебелью и отделкой.

    "Все разграблено до последней розетки, от лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван даже мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин. Мародеры выгребли все", — говорится в сюжете телеканала.

    Сейчас большинство предметов обстановки, картина, отделка помещений и бассейна исчезли. На их месте остались проломанные стены, разобранные полы и потолки. Вандалы сняли также стекла с теплиц, которыми были накрыты растения на приусадебном участке Пшонки.

    Еще в 2016 году экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявлял, что Виктор Пшонка может потребовать возместить ущерб, нанесенный в результате разграбления его дома.

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