Разграбленный особняк Пшонки стоит в руинах

Особняк, ранее принадлежавший бывшему генеральному прокурору Виктору Пшонке, за время его отсутствия в Украине полностью разграблен и стоит в руинах.

Журналисты ТСН показали нынешнее состояние дома, который находится в Гореничах и ранее поражал богатыми интерьерами, роскошной мебелью и отделкой.

"Все разграблено до последней розетки, от лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван даже мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин. Мародеры выгребли все", — говорится в сюжете телеканала.

Сейчас большинство предметов обстановки, картина, отделка помещений и бассейна исчезли. На их месте остались проломанные стены, разобранные полы и потолки. Вандалы сняли также стекла с теплиц, которыми были накрыты растения на приусадебном участке Пшонки.

Еще в 2016 году экс-заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявлял, что Виктор Пшонка может потребовать возместить ущерб, нанесенный в результате разграбления его дома.

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