Танцы драконов и огненное шоу: китайцы отмечают Новый год

Жители Китая в пятницу отмечают праздник весны Чуньцзе — традиционный китайский Новый год.

Новый год в стране отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

Китайский Новый год также отмечается как государственный праздник в ряде стран и территорий, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего, в странах Восточной Азии.

Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля. Наступление 2018 года (4716 года по китайскому календарю) приходится на 16 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва фейерверка в Китае погибли четыре человека.