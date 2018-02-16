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    Фотоленты

    Танцы драконов и огненное шоу: китайцы отмечают Новый год

    (обновлено: )11520
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    Китайский Новый год 2018
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Jason Lee
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Jason Lee
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Thomas Peter
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Thomas Peter
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Thomas Peter
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский новый год 2018
    REUTERS Stringer
    Китайский Новый год 2018
    REUTERS Stringer

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    Жители Китая в пятницу отмечают праздник весны Чуньцзе — традиционный китайский Новый год.

    Китайский школьник бросил петарду в канализационный люк. Видео
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    Детская шалость с петардой и канализацией в Китае

    Новый год в стране отмечают дважды: 1 января по солнечному календарю, как и в большинстве стран, и во время новолуния. Однако китайский народ по традиции встречает Праздник весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем.

    Китайский Новый год также отмечается как государственный праздник в ряде стран и территорий, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего, в странах Восточной Азии.

    Фиксированной даты у китайского Нового года нет, она вычисляется по дальневосточному лунно-солнечному календарю. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля. Наступление 2018 года (4716 года по китайскому календарю) приходится на 16 февраля 2018 года.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва фейерверка в Китае погибли четыре человека.

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