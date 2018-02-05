Звезда Playboy из Бразилии порадовала откровенными фото

Восхитительная Грациана Барбоза — ведущая школы самбы из Мангейра (Бразилия). Горячая танцовщица регулярно участвует в карнавале в Рио.

Раньше обладательница сексапильного тела была моделью Playboy. В свои 34 года выглядит отменно благодаря диете и постоянным тренировкам.

Ранее сообщалось, что популярная американская модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно снялась в пикантной съемке, похвасталась своей роскошной фигурой в коротком ролике. Видео модель опубликовала на своей странице в личном Instagram-профиле.

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