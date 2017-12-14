Гламурная молодая бабушка из Италии показала откровенные фото

Итальянской бабушке Хаклин почти 50 лет. Но это никак не мешает ей дать фору любой молоденькой девушке. На аккаунт Жаклин в Instagram, где она зарегистрирована под ником Realfashionist, подписано свыше 150 тысяч человек.

Жаклин помогла прославиться в соцсети любовь к моде. Глядя на снимки, которые публикует блогер, сложно поверить в то, что ей 47 лет и она бабушка и у нее уже две внучки. Известно, что Жаклин родом из Сербии. В настоящее время вместе c 28-летней дочкой и внучками проживает в Италии.

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