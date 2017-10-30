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    Главы генштабов США, Южной Кореи и Японии обратились к КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (730)

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    Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу, по итогам которой в совместном заявлении призвали КНДР воздержаться от провокаций и отказаться от создания оружия массово поражения.

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    Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях.

    Пентагон сообщает, что генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе, и сойти с разрушительного и безрассудного пути создания оружия массового поражения".

    Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир сообщил, что США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

    Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.

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    В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

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