США – КНДР: в шаге от войны

Владимир Матвеев, обозреватель

США стремятся полностью изолировать Северную Корею, расширяя санкции против нее в контексте заявления американского президента о готовности к применению военной силы в конфликте с КНДР. Несмотря на усиление военной риторики Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, обе страны едва ли развяжут сегодня войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова к "военному варианту" развития конфликта с Пхеньяном. А министр иностранных дел КНДР высказал мнение, что Трамп объявил Пхеньяну войну.

США готовы к применению военной силы в конфликте с КНДР. Так следует из слов президента США Дональда Трампа, который 26 сентября, заявил в Вашингтоне, что его страна "полностью готова к второму варианту, даже если этот вариант не предпочтительный", заявил Трамп, сообщает DW.

"Если мы решим прибегнуть к этому варианту, это окажется разрушительным для Северной Кореи. Этот вариант называется военным", – сказал Трамп.

Ранее, 9 сентября президент Трамп на Генассамблее ООН высказал своё мнение по ядерной проблеме Северной Кореи: "Если Северная Корея и дальше пойдёт по пути ядерного развития, то нам ничего не останется, кроме как уничтожить её".

Военная риторика Трампа и северокорейского лидер Ким Чен Ына в последние дни серьезно усилилась. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Трамп объявил войну его стране, пишет The New York Times. Помимо прочего, Пхеньян пригрозил сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг сообщил журналистам, что, если Северная Корея не прекратит провокационные действия, "мы примем все меры, чтобы предоставить президенту варианты для решения проблемы Северной Кореи".

США и Южная Корея провели в августе масштабные 10-дневные военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG). В контексте того, что КНДР провела ряд тестов баллистических ракет и ядерных испытаний, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это подготовкой к войне в Тихом океане и сдерживанию американцев на Гуаме. Сообщается также, что подвижные пусковые установки THAAD, хранившиеся на одном из складов американского контингента в РК, переведены на новую военную базу близ Сеула.

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Политические аналитики считают, что администрации Трампа следует рассматривать заявления Ли как нечто большее, чем словесные выпады.

"Я думаю, что они опасно близки к конфликту с Северной Кореей", – считает Джей Ку, директор Американского института Кореи в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса.

"Сложно представить более жесткую — и опасную — риторику, чем слова, которыми перебрасываются лидеры США и Северной Кореи", – пишет Джеральд Ф. Сейб в газете The Wall Street Journal.

Между тем, по его мнению, в американском инструментарии есть более эффективные опции. В частности, расширение экономических санкций и объявленных санкций по изоляции банков и компаний, которые ведут бизнес с Пхеньяном.

Как сообщает CNN, США расширили санкционный список против Северной Кореи, добавив в него восемь банков и более двух десятков граждан. Речь идет о северокорейцах, которые представляют банки своей страны в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.

СБ ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающих международные санкции против Пхеньяна в ответ на новые ядерные и ракетные испытания, что не сняло геополитического напряжения.

Сейб также отводит важное место кибератакам, которые помешают Северной Корее продолжать ее ракетно-ядерные исследования и использовать ее оружие, а также нанесут ущерб коммуникациям. Также предлагается, что ВМФ США может начать более интенсивно патрулировать воды вблизи Северной Кореи, чтобы перехватывать суда, доставляющие товары в северокорейские порты.

По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, США будут также действовать через Китай. Отмечается, что следует "пригрозить" китайским компаниям, что всем, кто продолжит торговать с Северной Кореей, будет запрещено вести дела с Америкой и проводить транзакции в долларах.

Показательно, что власти Китая в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 распорядились до конца 2017 года прекратить деятельность созданных на территории страны совместных с КНДР предприятий.

Наряду с этим, как пишет Том Портер в Newsweek, "по словам наблюдателей, недавние угрозы Трампа в адрес Северной Кореи — просто свежее проявление системного непонимания этой страны Соединенными Штатами".

"Например, постоянно присутствует идея, что Северная Корея — государство-клиент Китая, а это совершенно неверно, — отмечает Оуэн Миллер. — Она сильно зависит от Китая, но она не государство-клиент, не на политическом уровне. Идея Америки, что Китай может разобраться с этим делом, просто бред", — пишет Newsweek.

Показательно, что нестабильная динамика мировых цен на нефть происходит на фоне обострения ситуации в сентябре на Корейском полуострове и последствий мощного урагана "Харви". Трамп вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подталкивают правительство Южной Кореи к нефтяному эмбарго против Севера, что противоречит интересам Китая и России.

Необходимость трат значительных сумм денег для ликвидации последствий ураганов в США, существенно снижают военную риторику Вашингтона относительно КНДР и Украины. При этом Госдеп США проводит расширенные дискуссии с Китаем и РФ по КНДР в контексте возможных новых форматов по оказанию давления на Пхеньян.

Наряду с этим, по мнению экспертов, "пока США не находятся в критическом состоянии, они не станут прибегать к применению оружия против КНДР". Тем более, уровень ядерного вооружения, которым обладает Северная Корея на данный момент, не представляет существенной угрозы для США, пишет китайское издание Хуаньцю шибао.

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Согласно экспертам издания, "фактически Соединённые Штаты не осмелятся вступить в войну с КНДР", поскольку Корея сможет нанести ответный удар, "превратив Сеул в "море пламени", и войска США в Корее не смогут избежать этой участи".