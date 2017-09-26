Пентагон представит Трампу варианты действий против КНДР

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Министерство обороны США представит президенту Дональду Трампу варианты ответов на провокации со стороны КНДР, заявил официальный представитель американского военного ведомства Роберт Мэннинг.

"Если КНДР не прекратит свои провокации, мы предоставим президенту варианты того, как действовать с ней", — сказал он журналистам на брифинге.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что США по-прежнему нацелены на мирное решение проблемы, однако не исключают военного варианта, который также находится на рассмотрении.

Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.