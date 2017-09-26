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    В мире

    Пентагон представит Трампу варианты действий против КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (700)

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США по-прежнему нацелены на мирное решение проблемы, однако не исключают военного варианта, который также находится на рассмотрении.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Министерство обороны США представит президенту Дональду Трампу варианты ответов на провокации со стороны КНДР, заявил официальный представитель американского военного ведомства Роберт Мэннинг.

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    REUTERS Kevin Lamarque
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    "Если КНДР не прекратит свои провокации, мы предоставим президенту варианты того, как действовать с ней", — сказал он журналистам на брифинге.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что США по-прежнему нацелены на мирное решение проблемы, однако не исключают военного варианта, который также находится на рассмотрении. 

    Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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