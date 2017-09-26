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    КНДР усиливает береговую охрану из-за бомбардировщиков США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (701)

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    Главу Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Чеол-ву отметил, что КНДР ведет себя осторожно, чтобы не спровоцировать непреднамеренное военное столкновение вдоль сухопутной границы, где ситуация сейчас напряжена.
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Пхеньян усиливает береговую охрану и передислоцирует свои военные самолеты после того, как бомбардировщики США пролетели вдоль побережья КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на главу Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Чеол-ву.

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    Ранее сообщалось, что 23 сентября стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели вдоль побережья КНДР, чем продемонстрировали военные возможности США против КНДР.

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    По словам главы службы разведки, возможно, радары или другие системы КНДР не смогли зафиксировать пролет бомбардировщиков, поэтому никакой реакции не последовало. "Так как полет был ближе к полуночи, КНДР могла не ожидать его вовсе или КНДР могла не иметь возможности принять меры из-за того, что ее радар или другие системы не могли четко выявить его (полет – ред.)", — приводит агентство слова Ли Чеол-ву.

    Он также добавил, что КНДР ведет себя осторожно, чтобы не спровоцировать непреднамеренное военное столкновение вдоль сухопутной границы, где ситуация сейчас напряжена.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу.

    Утром в пятницу, 15 сентября, КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

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    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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