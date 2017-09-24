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    Глава МИД КНДР с трибуны Генассамблеи ООН назвал Трампа психически больным

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (698)

    (обновлено: )19220
    По словам главы МИД КНДР Ли Ён Хо, главная опасность миру сегодня - в том, что "психически больной с манией величия" президент США Дональд Трамп имеет доступ к "ядерной кнопке".
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку".

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    "Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр.

    По его словам, главная опасность миру сегодня — в том, что такой человек имеет доступ к "ядерной кнопке".

    Также по словам Ли Ён Хо, Трамп за несколько месяцев у власти превратил Белый дом в шумный рынок.

    "Во время своих восьми месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный рынок…, и теперь он превратил площадку ООН в гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом", — сказал глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

    На нынешней неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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