Глава МИД КНДР с трибуны Генассамблеи ООН назвал Трампа психически больным

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку".

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"Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр.

По его словам, главная опасность миру сегодня — в том, что такой человек имеет доступ к "ядерной кнопке".

Также по словам Ли Ён Хо, Трамп за несколько месяцев у власти превратил Белый дом в шумный рынок.

"Во время своих восьми месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный рынок…, и теперь он превратил площадку ООН в гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом", — сказал глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

На нынешней неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.