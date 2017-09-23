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    Демонстрация силы: бомбардировщики США пролетели у берегов КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (696)

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    Бомбардировщики с Гуама и истребители с военной базы на японском острове Окинава пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи.
    Бомбардировщик США B-1B Lancer
    wikipedia

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей, сообщил в заявлении представитель Пентагона Дана Уайт.

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    По его словам, этим Штаты продемонстрировали военные возможности США против КНДР.

    Бомбардировщики с Гуама и истребители с военной базы на японском острове Окинава пролетели "в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи", говорится в сообщении.

    Самолеты пролетели дальше на север от демилитаризованной зоны, чем когда-либо раньше в XXI веке, уточнил он. "Это подчеркивает серьезность, с которой мы воспринимаем безрассудное поведение КНДР. Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (США Дональд Трамп — ред.) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу", — говорится в сообщении представителя Пентагона.

    Он также вновь назвал программу КНДР по производству вооружений угрозой международному сообществу.

    "Мы готовы использовать полный спектр военных возможностей, чтобы защитить территорию США и наших союзников", — заключил представитель Пентагона.

    На текущей неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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