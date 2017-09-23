Демонстрация силы: бомбардировщики США пролетели у берегов КНДР

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей, сообщил в заявлении представитель Пентагона Дана Уайт.

По его словам, этим Штаты продемонстрировали военные возможности США против КНДР.

Бомбардировщики с Гуама и истребители с военной базы на японском острове Окинава пролетели "в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи", говорится в сообщении.

Самолеты пролетели дальше на север от демилитаризованной зоны, чем когда-либо раньше в XXI веке, уточнил он. "Это подчеркивает серьезность, с которой мы воспринимаем безрассудное поведение КНДР. Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (США Дональд Трамп — ред.) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу", — говорится в сообщении представителя Пентагона.

Он также вновь назвал программу КНДР по производству вооружений угрозой международному сообществу.

"Мы готовы использовать полный спектр военных возможностей, чтобы защитить территорию США и наших союзников", — заключил представитель Пентагона.

На текущей неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.