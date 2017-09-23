В районе предыдущих испытаний КНДР произошло землетрясение

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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В субботу в Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 08.29 по времени UTC в субботу. Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от населенного пункта Сонджин-Пэгам (Sungjibaegam), провинция Янгандо. Очаг залегал на глубине 5 километров.

"Оно произошло в районе проведения предыдущих испытаний КНДР. К настоящему моменту мы не можем достоверно подтвердить характер (природный или искусственный) этого явления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.

Как сообщалось ранее, в субботу Южная Корея зафиксировала землетрясение магнитудой 3,0 в районе Кильчу в КНДР, рядом с ядерным полигоном. Как сообщает агентство Рёнхап, южнокорейские сейсмологи предполагают, что землетрясение в КНДР не связано с возможным ядерным испытанием.