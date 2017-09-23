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    В мире

    КНДР обещает "безжалостные" меры в случае атаки США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (697)

    (обновлено: )13010
    В КНДР заверили, что они примут "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну".
    Флаг Северной Кореи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что КНДР примет "безжалостные превентивные" меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства.

    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri
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    Об этом он сказал, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в субботу.

    "КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — заявил министр. 

    Ранее стало известно, что вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей.

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