КНДР обещает "безжалостные" меры в случае атаки США

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что КНДР примет "безжалостные превентивные" меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства.

Об этом он сказал, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в субботу.

"КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — заявил министр.

Ранее стало известно, что вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей.