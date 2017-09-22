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    В мире

    Китай выступил против новых санкций США по КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (692)

    (обновлено: )31750
    Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН.
    Флаг Китая
    RIA News Илья Питалев

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Китай выступает против санкций в отношении КНДР, введенных США в одностороннем порядке, без одобрения Совбеза ООН, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

    "Если вы говорите о новом пакете санкций, подписанных вчера президентом Трапом, то позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН. Эта позиция четкая и последовательная", — заявил на брифинге Лу Кан.

    Накануне Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.

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