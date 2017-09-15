Очередное испытание ракеты в КНДР: реакция в мире

РИА Новости Украина

Очередной запуск баллистической ракеты произведен в КНДР. Мировое сообщество выступило с дежурными осуждениями, вечером по инициативе США, Японии и Южной Кореи должны состояться консультации СБ ООН, при этом всего три дня назад Совет безопасности ООН ввел новые строгие санкции в отношении этой страны.

Пхеньян утром в пятницу вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров, сообщают РИА Новости.

В понедельник СБ ООН в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

После пуска министр обороны Японии Ицунори Онодэра провел телефонный разговор с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, в ходе которого обсудил последний ракетный пуск КНДР.

"Министр Онодэра заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета, которая, как и 29 августа, вновь пролетела над Японией, является серьезным провокационным актом, который повышает напряженность в регионе, и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между странами (Японией и США — Ред.)", — говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны Японии.

В документе подчеркивается, что "Мэттис высказал схожую позицию".

"Оба министра подтвердили намерение продолжать оказывать давление на КНДР и поддерживать тесное взаимодействие между Японией, Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к глобальной реакции на очередной пуск КНДР баллистической ракеты, говорится в его Twitter.

"Ракетный пуск КНДР — это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа", — написал генсек Североатлантического альянса.

Запуски ракет КНДР угрожают интересам ее собственного народа, считает председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Твердо осуждаю последний ракетный запуск КНДР. Это продолжительные безответственные провокации, которые подвергают опасности интересы северокорейского народа", — говорится в заявлении министра в микроблоге Twitter.

В случае начала военных действий на Корейском полуострове, под удар будет поставлена глобальная система международной безопасности; Северокорейскую проблему можно урегулировать только путем переговоров, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

По словам эксперта, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что частые запуски северокорейских ракет могут привести к началу военных действий на Корейском полуострове.

"Но он в это не верит, потому что, во-первых, вспомним заявление Китая о том, что он осуждает запуски ракет, но с другой стороны, четко было сказано, что если будет нападение на Северную Корею, то Китай вмешается в этот конфликт. Так что уже понятно, что у руководства КНДР есть четкое понимание того, что они не окажутся в одиночестве в случае американской агрессии", — сказал Мосяков РИА Новости.

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Он отметил, что "то, что может произойти, — это будет разгром всей глобальной системы международных отношений".

"Это будет катастрофа, которая изменит этот мир, это огромные последствия, если начнется ядерная война или ядерный разгром КНДР, а с вмешательством Китая трудно представить себе все последствия для нашего мира", — сказал эксперт.

Он видит только один способ урегулировать ситуацию — поиск выходов на переговоры.

"Поэтому единственный вариант — идти на компромиссы, задействовать, в частности, схему, которую предложили Россия и Китай — двойного замораживания. Хотя бы сделать первый шаг. Это был бы уже некоторый успех", — отметил Мосяков.