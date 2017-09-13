МИД КНДР полностью отверг новую резолюцию СБ ООН по санкциям

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. КНДР категорически отвергает новую резолюцию Совета безопасности ООН (СБ ООН), которая подразумевает еще большее ужесточение санкционного режима в отношении Пхеньяна после проведения им очередного ядерного испытания, говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении МИД Северной Кореи.

"Резолюция" была сфабрикована США путем различных подлых и грязных методов и средств. КНДР осуждает в самых решительных выражениях и категорически отвергает "резолюцию 2375" СБ ООН о санкциях, которая представляет собой продукт отвратительной провокации, направленной на лишение КНДР ее законного права на самооборону и на то, чтобы полностью задушить государство и граждан путем полномасштабной экономической блокады", — отмечается в сообщении.

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МИД КНДР подчеркивает, что "принятие очередной незаконной "резолюции о санкциях" послужило для КНДР подтверждением того, что избранный ею путь является абсолютно верными".

"КНДР удвоит усилия, чтобы повысить ее мощь для защиты суверенитета страны и права на существования и для поддержания мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США", — говорится в заявлении северокорейского ведомства.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

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КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.