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    Трамп заявил о сотрудничестве Ирана с КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (699)

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    По словам президента США Дональда Трампа, Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля, "они также работают с Северной Кореей".
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР и вновь заявил, что договоренности с Ираном не работают.

    Видео запуска баллистической ракеты КНДР
    Канал Korean People's Army в Youtube
    Запуск баллистической ракеты КНДР: появилось видео

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    "Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!" — написал Трамп. Он не привел никаких подробностей того, в каких областях, по его мнению, Иран сотрудничает с КНДР.

    Программа создания баллистических ракет Ирана не входит в соглашение по ядерной программе Тегерана.

    Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп заявил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

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