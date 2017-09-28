Старый мир разрушим. Макрон представил проект новой Европы

РИА Новости Украина

Французский лидер убежден, что европейские страны в современном мире не могут в одиночку противостоять всем вызовам, поэтому необходимо вместе решать проблемы безопасности и обороны, наплыва мигрантов, вопросы развития экономики, борьбы с изменением климата, развития цифровых технологий.

"Европа, которую мы знаем, слишком слаба, медлительна и неэффективна. Но только Европа может предоставить нам возможность действовать перед лицом главных вызовов современности", — сказал президент Франции.

Оборона и безопасность

Для обеспечения безопасности в Европе Макрон предложил партнерам переосмыслить нынешнее положение дел, внедряя "общую стратегическую культуру". Одним из ключевых предложений в этой сфере стало создание к 2020 году общих европейских сил быстрого реагирования. По словам Макрона, Европе необходим единый оборонный бюджет и общая военная доктрина, пишут РИА Новости.

Президент Франции также выступил с инициативой начать обмен военнослужащими, принимая в ряды национальных армий военных из других стран Европейского союза.

Для объединения усилий в борьбе с терроризмом Макрон считает необходимым создание европейской академии разведслужбы и единой антитеррористической прокуратуры.

Еще одним предложением главы государства стало создание общих сил гражданской защиты, в частности, для оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Миграционная политика

Говоря о проблеме наплыва мигрантов, Макрон признал неэффективной современную европейскую политику в этом отношении. По его словам, необходимо обеспечить достойный прием беженцев: упростить и усовершенствовать процедуры рассмотрения запросов на предоставление убежища, принимать людей, которые действительно находятся в опасности, и оперативно отправлять на родину тех, кому в убежище отказано.

При этом, по словам Макрона, нужно создать единую базу, чтобы те, кому было отказано в приеме в одной стране ЕС, не могли тут же перебраться в другую и начать все процедуры заново. Для этого он предложил учредить единое европейское бюро по вопросам предоставления убежища.

Кроме того, президент Франции считает необходимым усилить контроль на границах Евросоюза, а в перспективе создать общую европейскую пограничную полицию.

Французский лидер также предлагает разработать широкую европейскую программу по обучению и интеграции беженцев, которым предоставлено убежище в той или иной стране ЕС.

Развитие экономики

По мнению Макрона, развитию европейской экономики послужит создание общего бюджета для финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности в еврозоне. Следить за исполнением бюджета должен европейский министр финансов.

Президент Франции также предлагает определить общие рамки корпоративного налога и минимальный размер оплаты труда в каждой стране. Среди прочих предложений — введение на европейском уровне по примеру Франции налога на финансовые операции, взимание налога на выбросы углекислого газа на границах ЕС, установление налог на выбросы углекислого газа в Европе не ниже 25-30 евро за тонну.

Кроме того, Макрон призвал создать общие механизмы контроля, которые будут обеспечивать продовольственную безопасность европейцев.

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Для развития передовых технологий президент считает нужным создание европейского агентства по инновациям, которое будет финансировать перспективные исследования в области новых технологий. Он также вновь призвал пересмотреть политику налогообложения американских интернет-гигантов (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Внешняя политика

Касаясь вопросов внешней политики, Макрон сделал акцент на развитии отношений с африканскими странами. По его словам, нужно усиливать партнерство с Африкой в вопросах образования, здравоохранения, перехода на современные источники энергии.

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Он также отметил, что ЕС должен быть открыт для балканских стран, если те будут разделять демократические ценности Евросоюза. В противном случае, по словам Макрона, они могут повернуться в сторону России, Турции или авторитарных государств, которые эти ценности не разделяют.