ТОП тем в мире: КНДР и бомбардировщики США, референдум курдов

РИА Новости Украина

Референдум иракских курдов

25 сентября прошел референдум о независимости Иракского Курдистана. Многие мировые СМИ освещают предварительные итоги референдума. Как сообщает BBC News, по данным избирательной комиссии, референдум прошел мирно, явка избирателей составляла около 72%. "Голоса все еще подсчитываются, ожидается основательная победа избирателей, проголосовавших "за", — пишет издание.

Издание Huffpost отмечает, что исход референдума определен, однако то, что будет происходить дальше, находится в состоянии угрожающей неизвестности. Очевидно, за независимость Курдистана проголосовали не менее 90% избирателей, но также очевидно, что это не сможет сразу изменить правовой статус региона, пишет издание.

В свою очередь, американская газета Washington Post отмечает, что в понедельник иракские курды предприняли конкретный шаг для реализации своей мечты, и вероятность преобладания голосов в пользу государственного статуса Курдистана очень высока. Газета New York Times пишет, что, несмотря на празднования и ликования Курдов по поводу референдума, за него, возможно, придется заплатить серьезную политическую цену, так как он оказался крайне провокационным для Турции, Ирана и Ирака.

КНДР может сбивать американские бомбардировщики

КНДР заявила, что имеет право сбивать бомбардировщики США даже вне своего воздушного пространства, после того как президент США Дональд Трамп "объявил войну" стране, об этом написали многие мировые СМИ (Washington Post, Mirror, New York Times). Washington Post пишет, что заявление главы МИД КНДР Ли Ен Хо "представило новое усиление давления, подогреваемое рядом оскорблений и угроз, перебрасываемых между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном и его режимом".

Как отмечает газета Mirror, северокорейский министр заявил, что желает, чтобы война слов с США не превратилась в реальные действия. "Политические аналитики заявили, что администрация Трампа должна считать комментарии Ли Ен Хо более чем вербальным потоком (заявлений)", — отмечает New York Times.

Отмена слушаний по иммиграционному указу в США

Верховный суд США отменил назначенные на 10 октября слушания по законности иммиграционного указа президента Дональда Трампа в связи с тем, что Трамп видоизменил действующие ограничения на въезд граждан ряда стран. Как отмечает газета Politico, судьи не отказались от дела полностью, но убрали его из графика устных слушаний суда. New York Times пишет, что это сигнализирует о "начале конца для политически мотивированного судебного дела", которое могло бы привести к "столкновению между президентской властью и заявлениями о религиозной дискриминации".

Новая дата рассмотрения пока не назначена. Истцам по ряду исков, оспаривающих иммиграционный указ, а также ответчику в лице администрации предстоит разработать новую стратегию в суде.

Вулкан на Бали гонит людей с острова

Внимание многих мировых СМИ приковано к ситуации на Бали, где сейчас введен наивысший уровень опасности в связи с возросшей активностью вулкана Агунг. Газета Washington Post пишет, что более 57 тысяч человек были эвакуированы из окрестностей вулкана, опасаясь приближающегося извержения.

По сообщению издания Independent, местные власти советуют тем, кто находится в стране, "удостовериться, что они находятся в убежище или другом безопасном месте", использовать маску и защитные очки, а также предупреждают о "потенциальной вторичной опасности в виде холодного лавового наводнения".

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В свою очередь Daily mail отмечает, что, несмотря на то, что Бали был объявлен зоной стихийного бедствия, ежедневно на остров прилетает около 400 самолетов с туристами. Издание ABC News добавляет, что угроза извержения вулкана никак не отразилась на туризме на острове. "Пока вулканический пепел не причинит непосредственного ущерба аэропорту Бали, он будет работать", — цитирует издание начальника отдела коммуникации балийского международного аэропорта Нгурах-Рай.

Принц Гарри показал возлюбленную

Многие мировые СМИ обсуждают первое официальное появление на публике принца Гарри с его возлюбленной актрисой Меган Маркл. По сообщению газеты Daily Mail, Принц Гарри и Маркл появились вместе на многолюдном теннисном матче, который проходил в рамках соревнований Invictus Games в Торонто, где парочка держалась за руки и флиртовала.

Газета USA Today пишет, что это был первый случай, когда фотографам удалось запечатлеть парочку вместе. Washington Post отметила, что Маркл во время их совместного выхода сделала намек на свадьбу своим нарядом.