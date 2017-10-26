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    Трамп объяснил, как отношения США и РФ влияют на ситуацию вокруг КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (726)

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    Глава Белого дома заявил, что "ситуация вокруг Северной Кореи была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения".
    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения", — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

    Трамп добавил, что "было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией".

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    Напоним, 15 сентября КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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