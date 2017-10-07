В США высказались о планах по испытанию КНДР новой ракеты

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Министерство обороны США не стало раскрывать данные разведки о появившихся сообщениях о планах КНДР по запуску ракеты, которая может достигнуть западного побережья США.

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"Мы очень внимательно следим за Северной Кореей, но мы не комментируем вопрос разведки", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Аналогичным образом РИА Новости ответили и в госдепартаменте США.

"Наша позиция в отношении КНДР хорошо известна. Вопросы, которые касаются разведки, мы не комментируем", — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее в пятницу член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, который на днях посетил Пхеньян, сообщил РИА Новости, что в КНДР заявили о планах испытать ракету, которая, по их расчетам, сможет достичь западного побережья США.