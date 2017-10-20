КНДР близка к совершению ядерного удара по Америке - глава ЦРУ

AFP PHOTO / Ed Jones

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США, заявил в Вашингтоне директор ЦРУ Майк Помпео.

"Сейчас они достаточно близки по своим возможностям, что с точки зрения политики США означает, что мы должны вести себя так, будто находимся на пороге достижения этой их цели", — сказал Помпео, слова которого приводит "Радио Свобода".

Однако глава ЦРУ заявил о разнице между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и возможностями создания большого количества атомных боезарядов и их носителей, а также развития ядерного арсенала.

Читайте также: Хуже, чем в КНДР. Украина — лидер по табу и ограничениям для граждан

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.