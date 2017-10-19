КНДР пригрозила США "не поддающимся воображению ударом"

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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. КНДР резко отреагировала на крупные военно-морские учения США вокруг Корейского полуострова, предупредив, что может нанести по стянутым на них стратегическим силам "не поддающийся воображению удар".

С начала этой недели США и Южная Корея развернули в Желтом и Японском морях учения по нанесению удара по КНДР, задействовав для этого около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган".

"Поскольку они подвели впритык к нам цели, как раз которые мы выбрали для уничтожения, надо быть готовыми к тому, что они получат удар, вне всяких ожиданий и не поддающийся никакому воображению", — приводит южнокорейское агентство Рёнхап заявления северокорейской организации "Общенациональный чрезвычайный комитет против военных учений по вторжению на Север".

По данным Рёнхап, заявление было опубликовано накануне северокорейскими СМИ.

"По мере того, как враги твердят, что нынешние учения продемонстрируют реальный удар против нас, они должны также знать, что мы в достаточной мере готовы к сверхмощным ответным действиям, которые одним ударом разорвут их в хлам", — утверждает чрезвычайный комитет.

Как сообщалось ранее, учения в водах вокруг Корейского полуострова проводятся под кодовым названием MCSOFEX. Помимо атомного авианосца, в американскую ударную группу на учениях вошли эсминцы типа "Арли Бёрк" под названиями "Stethem" (DDG-63) and the "Mustin" (DDG-89). В портах Южной Кореи также находятся атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган".

Совместно с военными кораблями и авиацией Южной Кореи, включая корабль с системой раннего обнаружения "Иждис" и противолодочный самолет P-3 "Orion", ударная группа США будет отрабатывать учебные маневры в Японском море. Мобилизованы также истребители F-15K, FA-18 и A-10, а также вертолеты "Апач" AH-64E, Lynx и AW-159 "Wild Cat". За передвижениями войск в Северной Корее, как отмечало агентство Рёнхап, будет следить созданный на базе "Боинга" самолет боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.