В России прокомментировали слова Тиллерсона о нежелании Трампа воевать с КНДР

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. США не хотят развязывать войну с КНДР точно так, как и не хотели воевать с Югославией, Ираком и Ливией, отметил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о нежелании Трампа воевать с КНДР.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не стремятся к войне и продолжат дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг КНДР, "пока не упадут первые бомбы".

"Тиллерсон сообщил: США не хотят воевать с КНДР. Так и с Югославией, и Ираком "не хотели", и с Ливией "не хотели". А всякий раз выходит война", — написал он в понедельник в Twitter.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 жовтня 2017 р.

​В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.