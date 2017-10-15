Южная Корея призвала КНДР сесть за стол переговоров

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Спикер парламента Южной Кореи Чон Се Гюн, выступая в рамках ассамблеи Межпарламентского союза, призвал КНДР вернуться за стол переговоров и решить проблему Корейского полуострова в ближайшее время.

"Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему (Корейского полуострова — ред.) в ближайшем будущем", — сказал Чон Се Гюн.

Напомним, разведка США и Южной Кореи утверждают, что КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям. Американские спутники заметили маневры мобильных пусковых установок КНДР в четырех местах, включая окрестности Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что Северная Корея угрожает запустить ракеты в направлении острова Гуам, который является территорией США. Как сообщает CNN со ссылкой на северокорейские СМИ, КНДР предупреждает, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.