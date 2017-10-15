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    Южная Корея призвала КНДР сесть за стол переговоров

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (717)

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    Спикер парламента Южной Кореи Чон Се Гюн призвал Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить проблему Корейского полуострова в ближайшем будущем.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Спикер парламента Южной Кореи Чон Се Гюн, выступая в рамках ассамблеи Межпарламентского союза, призвал КНДР вернуться за стол переговоров и решить проблему Корейского полуострова в ближайшее время.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему (Корейского полуострова — ред.) в ближайшем будущем", — сказал Чон Се Гюн.

    Напомним, разведка США и Южной Кореи утверждают, что КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям. Американские спутники заметили маневры мобильных пусковых установок КНДР в четырех местах, включая окрестности Пхеньяна.

    Ранее сообщалось, что Северная Корея угрожает запустить ракеты в направлении острова Гуам, который является территорией США. Как сообщает CNN со ссылкой на северокорейские СМИ, КНДР предупреждает, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.

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