Тиллерсон: в вопросе КНДР будем придерживаться дипломатии до первых бомб

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США продолжат дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг КНДР, пока не упадут первые бомбы, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Президент США (Дональд Трамп) нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне", — заявил Тиллерсон в интервью телекомпании CNN.

Тиллерсон отметил, что "дипломатические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

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За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.