КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Об этом сообщалось во время трансляции ТВ Северной Кореи по телеканалу YTN в Сеуле.

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Отмечается, что испытанный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Во время трансляции также сообщалось, что утечки радиации при ядерном испытании не произошло.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.