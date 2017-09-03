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    КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (631)

    (обновлено: )11020
    Северная Корея заверила, что утечки радиации при ядерном испытании не произошло. Испытанный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Об этом сообщалось во время трансляции ТВ Северной Кореи по телеканалу YTN в Сеуле.

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    Отмечается, что испытанный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Во время трансляции также сообщалось, что утечки радиации при ядерном испытании не произошло.

    В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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