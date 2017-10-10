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    Хакеры КНДР завладели документами о планах убить Ким Чен Ына

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (714)

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    Сообщается, что у хакеров есть детали планируемого убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и другие военные документы Южной Кореи. Число похищенных данных оценивается как "значительное".
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Хакеры КНДР похитили составленный властями США и Южной Кореи план войны с Северной Кореей, заявил южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи, передает ВВС.

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    Сообщается, что у хакеров также есть детали планируемого убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и другие военные документы Южной Кореи. Число похищенных данных оценивается как "значительное".

    По словам депутата, информацию об похищении военных документов он получил в министерстве обороны Южной Кореи. В министерстве обороны Южной Кореи данную информацию комментировать отказались.

    По словам Ли Чхоль Хи, всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы. Хакерская атака произошла в сентябре 2016 года.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

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