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    В мире

    Глава Пентагона призвал армию США готовиться к военному решению по КНДР

    (обновлено: )50303
    Глава Пентагона отметил, что сейчас дипломатические усилия, которые подкреплены экономическими санкциями, занимают первое место в попытке заставить КНДР отказаться от пути развития его ядерной программы.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом, сообщает Politico.

    Флаг Северной Кореи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США – КНДР: в шаге от войны

    Об этом он заявил на ежегодном собрании ассоциации армии США в Вашингтоне.

    Глава Пентагона отметил, что сейчас дипломатические усилия, которые подкреплены экономическими санкциями, занимают первое место в попытке заставить КНДР отказаться от пути развития его ядерной программы.

    "Теперь что сулит будущее? Ни вы, ни я не можем сказать, потому единственная вещь, которую может сделать армия США, заключается в том, что мы должны быть готовы, чтобы гарантировать, что мы имеем военные варианты, которые наш президент может использовать в случае необходимости", — заявил Маттис.

    Ранее сообщалось, что у Южной Кореи есть технологии для создания графитовой бомбы, которая позволит парализовать работу электросетей КНДР.

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