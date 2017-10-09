Глава Пентагона призвал армию США готовиться к военному решению по КНДР

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом, сообщает Politico.

Об этом он заявил на ежегодном собрании ассоциации армии США в Вашингтоне.

Глава Пентагона отметил, что сейчас дипломатические усилия, которые подкреплены экономическими санкциями, занимают первое место в попытке заставить КНДР отказаться от пути развития его ядерной программы.

"Теперь что сулит будущее? Ни вы, ни я не можем сказать, потому единственная вещь, которую может сделать армия США, заключается в том, что мы должны быть готовы, чтобы гарантировать, что мы имеем военные варианты, которые наш президент может использовать в случае необходимости", — заявил Маттис.

Ранее сообщалось, что у Южной Кореи есть технологии для создания графитовой бомбы, которая позволит парализовать работу электросетей КНДР.