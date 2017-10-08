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    В мире

    Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

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    По мнению американского президента, действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки. Он пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в финансовой поддержке КНДР.

    "Я убежден, что они (Иран — Ред.) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, что абсолютно недопустимо", — заявил американский лидер в интервью телеканалу TBN.

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    Трамп отметил, что действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки, и пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

    Президент США добавил, что считает Иран "плохим игроком", с которым следует обращаться "соответствующим образом".

    Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен отказаться от СВПД по ядерной программе Ирана в его нынешнем виде и объявить о противоречии сделки национальным интересам США.

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