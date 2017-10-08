Трамп обвинил Иран в финансировании КНДР

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в финансовой поддержке КНДР.

"Я убежден, что они (Иран — Ред.) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, что абсолютно недопустимо", — заявил американский лидер в интервью телеканалу TBN.

Трамп отметил, что действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки, и пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Президент США добавил, что считает Иран "плохим игроком", с которым следует обращаться "соответствующим образом".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен отказаться от СВПД по ядерной программе Ирана в его нынешнем виде и объявить о противоречии сделки национальным интересам США.