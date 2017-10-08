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    В мире

    Сеул рассматривает применение бомбы, чтобы обесточить КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (713)

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    При разрыве графитовой бомбы в зоне ее действия рассеиваются графитовые нити, которые, попадая на линии электропередачи, вызывают замыкание и выводят из строя электроснабжение.
    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. У Южной Кореи есть технологии для создания графитовой бомбы, которая позволит парализовать работу электросетей КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.

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    "Агентством по оборонным разработкам были получены все технологии для разработки графитовой бомбы. Сейчас мы на той стадии, когда можем построить бомбы в любой момент", — заявил неназванный военный чиновник.

    Сеул рассматривает применение бомбы в качестве возможного средства превентивного удара против Северной Кореи.

    При разрыве графитовой бомбы в зоне ее действия рассеиваются графитовые нити, которые, попадая на линии электропередачи, вызывают замыкание и выводят из строя электроснабжение.

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    Подобное оружие было впервые применено во время войны в Персидском заливе (1990-1991 годов), а также использовалось силами НАТО в Югославии в 1999 году. Бомба не является летальным оружием.

    Напомним, 15 сентября КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

    Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

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