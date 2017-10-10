Хуже, чем в КНДР. Украина - лидер по табу и ограничениям для граждан

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Раде в очередной раз отличились: депутаты решили ввести временное ограничение для украинских госслужащих на выезд в Россию как в страну-агрессор. Соответствующий законопроект (7187) внесли в парламент народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Ранее такую инициативу анонсировали в СБУ. Глава спецслужбы Васили Грицак уточнял, что ведомство подготовило законопроект о запрете на выезд в РФ украинских политиков и госслужащих. В частности, за нарушение запрета в СБУ предлагали ввести уголовную ответственность на срок до шести лет.

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Как следует из проекта закона, поданного группой депутатов, ограничение на поездки в РФ вводятся для украинцев, которые осведомлены о сведениях, составляющих государственную тайну; тех лиц, в отношении которых применена мера пресечения, или кто осужден за совершение криминального правонарушения; лиц, которые уклоняются от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением; лиц, которые находятся под административным надзором Национальной полиции; для лиц, которые являются государственными служащими (кроме работников дипломатических служб, или выезда с целью срочной медицинской помощи, или участия в похоронах близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами).

Нарушение госслужащими временного ограничения на выезд из Украины влечет наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

В пояснительной записке к документу отмечаются и причины инициирования запрета. По мнению авторов законопроекта, госслужащие, на которых распространяется действие закона, "имеют особое значение для функционирования Украины".

"В состоянии гибридной войны на таких лиц страна-агрессор может оказывать давление через спецслужбы путем подкупа, шантажа или вербовки с целью ведения антигосударственной деятельности. Таких лиц могут похищать, применять к ним пытки, лишать свободы, даже лишить жизни. В таких случаях Украина не может обеспечить защиту их прав", — уточняется в документе.

Новые ограничения, которые пока еще не рассматривались парламентом, — не первые в сфере деятельности властей по введению запретов для украинцев. РИА Новости Украина вспоминает, с каким уже действующими запретами и ограничениями в отношении РФ живут сограждане.

Торговля, газ, ВПК и авиасообщение

В стране до 31 декабря 2017 года действует продэмбарго на ввоз на территорию Украины ряда российских товаров. Под запретом хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. К слову, в ряде городов даже запрещено использование вывесок с надписью "Россия" и "Москва".

Кроме того, запрещены поставки оборудования для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы. Президент Петр Порошенко с 2014 года запретил и само военно-техническое сотрудничество с РФ.

В конце 2015-го года Кабинет министров запретил "Нафтогазу" закупать газ в России. На сегодняшний день Украина покупает газ по реверсу, который дороже российского.

Между Украиной и Россией с 2015 года также прекращено авиасообщение. Украинцы и россияне теперь летают в Москву и Киев через Минск.

Артисты и политики

Не так давно парламент запретил гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Нардепы приняли соответствующий документ только с третьей попытки.

Документом предлагается также установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор должен согласовать проведение гастрольного мероприятия с СБУ. Впрочем, ни в одной стране мира спецслужбы подобными вещами не занимаются.

В список запрещенных артистов уже попали Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Лолита Милявская, Наташа Королева, Юлия Чичерина, Найк Борзов, Юлия Самойлова и еще свыше 100 других.

В Украину также запрещен въезд и ряду российских политиков, среди которых Дмитрий Рогозин, Владислав Сурков, Михаил Горбачев и другие.

Книги и сериалы

С начала 2017-го в Украине действует запрет на ввоз книг из РФ. Для ввоза в Украину российской книги ее сначала нужно перевести на украинский язык, потом получить рецензию сертифицированного эксперта и одобрение специальной комиссии при Гостелерадио, которая еще не начала свою работу.

Вместе с тем, благодаря брешам в законодательстве, российские книги все же попадают на украинский рынок.

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Также с 2015 году в Украине действует закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года. Всего с 2014 года под запрет на Украине попали 600 произведений российской киноиндустрии.

СМИ и журналисты

В Украине запрещен ряд российских СМИ: Russia Today, "Россия-24", ТНТ, "Россия 1", "Шансон ТВ", "Дождь" и десятки других. Всего Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с 2014 по 2016 год запретил вещание в стране более 70 российских телеканалов.

Под запрет на въезд в Украину попали и руководители российских СМИ. В списке запрещенных ко въезду — главный редактор телеканала RT и международного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, бывший главный редактор телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов. директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие.

Соцсети

В мае власти запретили в Украине ряд российских соцсетей. Так, президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Вместе с тем сограждане нашли способы для обхода блокировки и у всех желающих пользоваться российскими социальными сетями есть к ним доступ. Наряду с этим сайты Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки.

Банки и платежные системы

Против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков введены санкции: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Государственным предприятиям Украины, а также организациям, акционерами которых является государство, запрещено размещать средства на счетах в украинских "дочках" российских госбанков, в отношении которых Киев ввел санкции.

С 2016 года на территории Украины запрещена деятельность российских платежных систем, таких как "Колибри", которой управляет "Сбербанк", "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Язык

Принятая Верховной Радой в начале сентября реформа образования фактически ввела запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. При этом в Украине существует множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств — венгерском, румынском и других.

Таким образом, языки нацменьшинств и русский дети будут учить только в младших классах. Собственно, сам президент Петр Порошенко призвал учителей даже на переменах разговаривать с детьми только на украинском.

По материалам открытых источников интернет