КНДР готова нажать "спусковой крючок" для укрощения США огнем

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Северная Корея угрожает запустить ракеты в направлении острова Гуам, который является территорией США.

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Как сообщает CNN со ссылкой на северокорейские СМИ, КНДР предупреждает, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.

"Мы уже несколько раз предупреждали, что будем противодействовать для самообороны, в том числе запуская ракеты у воды в районе территории США — острова Гуам", — сообщает агентство КНДР KCNA.

"Американские военные действия усиливают нашу решительность, что США должны быть укрощены огнем, и что мы можем приблизиться к тому, чтобы нажать "спусковой крючок" для осуществления сильнейших контрмер", — угрожают в КНДР.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США к готовности на случай военного варианта развития событий с КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.