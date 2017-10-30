В США стартуют учения стратегических ядерных сил

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости Украина. США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

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"Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее", — сказал Магуир.

Он добавил, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Говоря о предстоящих учениях, представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно.

По его словам, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для нашей страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

"Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента", — сказал представитель командования.

На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. В ходе учений было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По данным Минобороны России, в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы. Одновременно США создают системы ПРО. Как полагают российские военные, создание средств мгновенного глобального удара – это "еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".