В США заявили о ряде военных вариантов решения конфликта с КНДР

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. США по-прежнему привержены дипломатическому решению вопроса с Северной Кореей, но имеются и ряд военных вариантов, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южно-корейским коллегой Сон Ёном Му.

"Наши военные варианты, как я уже упоминал, призваны подкрепить усилия наших дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова" — сказал генерал, его слова приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

И продолжил, что, при всём при этом, "мы должны признать реальность, что это режим, режим Ким (Чен Ына), к северу от демилитаризованной зоны, угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Кореи".

Поэтому, "чтобы сдержать такую ​​угрозу нужно предусмотреть военные варианты (решения проблемы), множество различных военных вариантов, которые реально уменьшили бы эту угрозу, свели ее к минимуму. И да, у нас есть эти варианты", — сказал он.

Кроме того, по словам главы Пентагона, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года.

"Я не могу представить в свете участившихся незаконных действий Ким (Чен Ына), после всего пережитого и наблюдаемого в течение этого года-двух такие условия, при которых Соединенные Штаты смогут принять Северную Корею в качестве ядерной державы," — заявил генерал.

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.

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В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.