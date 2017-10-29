В США заявили о ряде военных вариантов решения конфликта с КНДР

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. США по-прежнему привержены дипломатическому решению вопроса с Северной Кореей, но имеются и ряд военных вариантов, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южно-корейским коллегой Сон Ёном Му.
"Наши военные варианты, как я уже упоминал, призваны подкрепить усилия наших дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова" — сказал генерал, его слова приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
И продолжил, что, при всём при этом, "мы должны признать реальность, что это режим, режим Ким (Чен Ына), к северу от демилитаризованной зоны, угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Кореи".
Поэтому, "чтобы сдержать такую угрозу нужно предусмотреть военные варианты (решения проблемы), множество различных военных вариантов, которые реально уменьшили бы эту угрозу, свели ее к минимуму. И да, у нас есть эти варианты", — сказал он.
Кроме того, по словам главы Пентагона, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года.
"Я не могу представить в свете участившихся незаконных действий Ким (Чен Ына), после всего пережитого и наблюдаемого в течение этого года-двух такие условия, при которых Соединенные Штаты смогут принять Северную Корею в качестве ядерной державы," — заявил генерал.
Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.
Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.
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В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.