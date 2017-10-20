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    В мире

    КНДР боится ядерной атаки США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (725)

    (обновлено: )14801
    Как отметили в КНДР, там считают, что ядерное нападение может произойти со стороны США, но не со стороны какого-либо другого государства.
    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина.  Глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заверила, что ядерные вооружения Северной Кореи нацелены на США, их не будут применять против других стран.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    По ее словам, Пхеньян опасается атаки именно со стороны Вашингтона.

    "Наши ядерные вооружения нацелены на США. Мы считаем, что ядерное нападение может произойти со стороны США, но не со стороны какого-либо другого государства", — заявила Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

    "Наш ядерный ответ будет нацелен на США и ни на какую третью страну", — подчеркнула высокопоставленный северокорейский дипломат.

    Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.

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