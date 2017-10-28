Пентагон пригрозил КНДР "сокрушительным военным ответом"

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Любая атака на США или союзников со стороны Пхеньяна встретит мощный, эффективный и сокрушительный военный ответ, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южно-корейским коллегой Сон Ёном Му.

"Не ошибитесь, любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников потерпит поражение. Любое использование ядерного оружия Севером будет сопровождаться массированным военным ответом, эффективным и сокрушительным", — сказал генерал, его слова приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года, заявил глава Пентагона.

"Я не могу представить в свете участившихся незаконных действий Ким (Чен Ына), после всего пережитого и наблюдаемого в течение этого года-двух такие условия, при которых Соединенные Штаты смогут принять Северную Корею в качестве ядерной державы," — сказал генералю

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.

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В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.