Ядерная угроза со стороны КНДР возросла - глава Пентагона

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Угроза со стороны Северной Кореи из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

"Угроза со стороны Северной Кореи в отношении соседей и всего мира из-за незаконных и ненужных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла", — сказал генерал, слова которого приводит Пентагон в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона.

"Дипломатия остается нашим предпочтительным направлением действий. Но, как я неоднократно подчеркивал, наши дипломаты наиболее эффективны при поддержке надежной военной силы в подобной ситуации", — сказал генерал

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения поставленной Пхеньяном цели — осуществления ядерного ракетного удара по США.

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В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.