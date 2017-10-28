Турция осуждает провозглашение независимости Каталонии

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Официальная Анкара осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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Турция надеется, что власти Каталонии не будут настаивать на своем антиконституционным решении, которое может вызвать рост напряженности, и проблема будет решена в рамках демократии и верховенства права, подчеркивается в заявлении.

"Мы не сомневаемся в том, что наш друг и союзник Испания выдержит это испытание. Турция поддерживает усилия испанских властей в этом направлении", — добавили в МИД Турции.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".