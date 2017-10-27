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    В Каталонии с админзданий убирают флаги Испании

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (200)

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    Городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина.  В Каталонии после провозглашения независимости с административных зданий начали снимать государственные флаги Испании, сообщает газета Caso Aislado.

    Смотрите также: Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    Городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента. Кроме того, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.

    Напомним, парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

    Сенат Испании утвердил применение статьи 155-ю конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии.

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