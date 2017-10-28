КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Мексика не признает независимость Каталонии, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

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"Первое. Мексика не признает одностороннее объявление о каталонской независимости", — приводит мексиканский МИД в своем сообщении заявление Видегарая.

Глава дипломатического ведомства Мексики высказался также за решение этого "сложного исторического конфликта путем аргументов, а не путем силы".

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".