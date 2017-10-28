наверх
28.10.201701:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мексика не признает независимость Каталонии

    Тема:

    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (203)

    (обновлено: )10
    Vинистр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай заявил, что его страна "не признает одностороннее объявление о каталонской независимости".
    Флаг Каталонии.
    REUTERS usana Vera

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Мексика не признает независимость Каталонии, заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Крым, Донбасс и... Каталония: такие разные судьбы

    Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

    Читайте также: Независимость Каталонии пока туманна — эксперт

    "Первое. Мексика не признает одностороннее объявление о каталонской независимости", — приводит мексиканский МИД в своем сообщении заявление Видегарая.

    Глава дипломатического ведомства Мексики высказался также за решение этого "сложного исторического конфликта путем аргументов, а не путем силы".

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    Читайте также — Французская Каталония поддержала референдум: мы протестуем против Парижа

    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Следственные действия на месте взрыва
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые