В МИД сделали заявление после голосования парламента Каталонии

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Королевства Испания в пределах международно признанных границ. Об этом он написал в Twitter.

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"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ", — заявил Климкин.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 жовтня 2017 р.

​"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", — написал глава МИД.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 жовтня 2017 р.

​Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 29-30 октября министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину.

Напомним, парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

Сенат Испании утвердил применение статьи 155-ю конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии.