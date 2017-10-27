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    Политика

    В МИД сделали заявление после голосования парламента Каталонии

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (197)

    (обновлено: )11001
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Королевства Испания в пределах международно признанных границ. Об этом он написал в Twitter.

    Смотрите также: Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    "Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ", — заявил Климкин.

    ​"Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", — написал глава МИД.

    ​Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 29-30 октября министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину.

    Напомним, парламент Каталонии в ходе тайного голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

    Сенат Испании утвердил применение статьи 155-ю конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии.

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