Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

Криками "Независимость!" и "Демократия!" встретили участники многотысячного митинга, проходящего недалеко от здания парламента Каталонии, решение депутатов о принятии резолюции, дающей право на провозглашение республики и начало процесса разработки конституции нового государства.

В течение нескольких часов десятки тысяч людей, собравшиеся недалеко от парка, где расположен парламент, следили за ходом голосования на большом экране, на котором транслировалось заседание. В то время как депутаты голосовали по резолюции, участники акции приветствовали их бурными возгласами "Вау". После объявления результатов голосования спикером парламента Карме Форкадел в толпе взорвалось несколько дымовых шашек.

Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

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В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".