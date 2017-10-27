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27.10.201718:20
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    Решение парламента Каталонии о независимости и ликование на улицах

    Тема:

    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (195)

    (обновлено: )9730
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Каталонский президент Карлес Пучдемон покидает палату после того, как каталонский областной парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    Каталонские члены правительства в холле после того, как каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон аплодирует после того, как региональный парламент Каталонии объявил независимость от Испании в Барселоне
    Лидер популярной партии Ксавье Гарсия Альбиоль выступает на пленарном заседании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Juan Medina
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Albert Gea
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Albert Gea
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Каталонский президент Карлес Пучдемон покидает палату после того, как каталонский областной парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Каталонские члены правительства в холле после того, как каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    REUTERS Albert Gea
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон аплодирует после того, как региональный парламент Каталонии объявил независимость от Испании в Барселоне
    REUTERS Rafael Marchante
    Лидер популярной партии Ксавье Гарсия Альбиоль выступает на пленарном заседании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    REUTERS Albert Gea

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    Криками "Независимость!" и "Демократия!" встретили участники многотысячного митинга, проходящего недалеко от здания парламента Каталонии, решение депутатов о принятии резолюции, дающей право на провозглашение республики и начало процесса разработки конституции нового государства.

    В течение нескольких часов десятки тысяч людей, собравшиеся недалеко от парка, где расположен парламент, следили за ходом голосования на большом экране, на котором транслировалось заседание. В то время как депутаты голосовали по резолюции, участники акции приветствовали их бурными возгласами "Вау". После объявления результатов голосования спикером парламента Карме Форкадел в толпе взорвалось несколько дымовых шашек.

    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

    Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

    Смотрите также: Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

    В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

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