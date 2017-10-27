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    Испанский сенат ввел в действие 155-ю статью о прямом управлении в Каталонии

    Тема:

    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (192)

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    Правительство Испании предлагает отстранить от должностей женералитет и в течение шести месяцев объявить досрочные выборы в региональный парламент.
    Флаг Испании
    Associated Press Andres Kudacki

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Сенат Испании утвердил применение статьи 155-ю конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии.

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    Правительство Испании 21 октября решило применить 155-ю статью для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагал отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить досрочные выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры затем должен был утвердить сенат Испании.

    Сенат принял решение удовлетворить просьбу совета министров применить статью 155 в отношении Каталонии. Решение о было принято спустя через час того, как парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании.

    Прямую трансляцию голосования в верхней палате испанского парламента вело телерадиокомпания RTVE.

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