Совет министров Испании проведет экстренное заседание по Каталонии - СМИ

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Совет министров Испании соберется на экстренное заседание по итогам голосования в парламенте Каталонии, где большинством было принято решение о провозглашении независимости, сообщает в пятницу испанское издание El Pais.

"Правительство соберет экстренное заседание совета министров Испании в пятницу во второй половине дня", — сообщает издание. Ранее на результат голосования уже отреагировал глава правительства Испании Мариано Рахой, попросивший о "спокойствии всех испанцев". Он также добавил, что "правовое государство восстановит законность в Каталонии".

В пятницу в Парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости Каталонии, было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением. В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, 10 отдали свои голоса "против", а 2 парламентария бросили в урну пустые листки. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.