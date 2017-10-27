Как парламент Каталонии голосовал за независимость от Испании. Полное видео

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, было принято решение провести секретное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением. В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали "за" независимость", 10 отдали свои голоса "против", а 2 парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

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Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Исторический момент — на видео: