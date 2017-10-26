Досрочных выборов в Каталонии не будет

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в регионе.

"Нет никаких гарантий, которые бы оправдали бы проведение выборов в парламент", — заявил Пучдемон.

Он сообщил, что "рассмотрел возможность проведения выборов", однако отказался от нее из-за "недостаточных гарантий". Пучдемон также отметил, что "применение статьи 155 является незаконным и оскорбительным явлением".

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В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате и принять участие в дискуссии с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.