Как события в Каталонии влияют на курс гривны? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Национальный банк понизил официальный курс гривны к евро сразу на 19 копеек, а относительно доллара — на десять копеек. В то же время на межбанке изменений не произошло. После открытия доллар стоит 26,63 гривны.

Евро в продаже вырос на одну копейку — до 31,52 гривны. В то же время Нацбанк проводил опрос руководителей предприятий относительно того, каким будет в дальнейшем курс гривны. И большинство представителей украинского бизнеса прогнозирует обменный курс гривны в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 гривен за доллар.

Понижение куса гривны прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы руководитель информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николай Ивченко.

Каковы причины того, что гривна слабеет относительно евро? Чем объяснить прогиб курса?

— Мы видим, что евро растет против гривны где-то последние пять дней. Это связано с динамикой евро на мировом рынке, а именно с ситуацией с Каталонией и Испанией. Дело в том, что 1 октября в Каталонии, как мы знаем, прошло голосование за независимость, за выход из состава Испании. И 90% населения Каталонии голосовало за выход и в итоге несколько дней назад каталонский руководитель подписал хартию независимости Каталонии и евро падал в цене. Но в итоге был и силовой сценарий. То есть испанские власти были как бы представителями силовых ведомств. Пострадало около 800 человек в результате перепалок и в итоге все-таки премьер Испании дал Каталонии пять дней на раздумье. Этот срок начинается с 12 числа о том, чтобы забрать эту хартию. Это намерение выйти позитивно отразилось на евро. Евро стало расти. Соответственно, сейчас как раз руководство Каталонии думает дальше осуществлять меры по выходу из состава Испании или не осуществлять. Это позитивно отражается на евро. Дальнейшая динамика евро по отношению к гривне и по отношению к другим мировым валютам будет во многом зависеть от сценария развития именно в Каталонии.

Если будет продолжаться процесс выхода, если они будут настаивать на этом, будет какое-то противоборство, а оно однозначно будет, мы можем увидеть как рост стоимости евро, так и обратное его снижение. Потолком пока для евро в Украине являются 32 гривны. То есть, наверное, пока намного выше это около месяца она вряд ли будет уходить и если Каталония все-таки останется в составе Испании, мы увидим дальнейший рост евро. Возможно, выше 32 гривен. Может быть, даже увидим 32,5-33 гривны. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, тогда мы будем видеть снижение стоимости евро в Украине где-то к отметке 31,50 гривны.

Есть еще сценарий, по которому законодательно Мадрид может лишить Каталонию автономии и вести прямое управление и регулирование. Как это повлияет на курс?

— Действительно, такой сценарий есть. Вы абсолютно правы. Но тут тоже нужно понимать, что этот сценарий будет означать увеличение напряженности в этом регионе и как дальше вообще будет ситуация развиваться, прогнозировать очень тяжело.

Только история с Каталонией влияет на колебания курса евро?

— Нет, не только. То есть нужно понимать, что на ситуацию сильно влияет США. В последнее время мы видим, что стоимость доллара в мире прилично растет. То есть рост стоимости доллара где-то начался с середины сентября. В декабре центральный банк США планирует повысить процентную ставку и это повышение. Ожидание повышения процентной ставки в США в декабре позитивно сказывается на долларе. Поэтому это была одна из причин, в том числе, стоимости доллара в Украине. И доллар в мире будет тоже давить на евро, в том числе. То есть одна из причин возможной стоимости евро — это будет не только ситуация в Каталонии, но и экономическая ситуация в США. То есть они выходят на устойчивый экономический рост, на относительный устойчивый цикл получения процентных ставок и это тоже усиливает позицию доллара во всем мире.

Читайте также: Каталония: танцы вокруг независимости

Напомним, политолог Владимир Воля ранее заявлял, что старания каталонцев завоевать независимость от Испании тщетны, поскольку де-юре избирательный процесс признан незаконным.